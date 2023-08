Stiri pe aceeasi tema

- Filmul „Libertate”, regizat de Tudor Giurgiu, a fost premiat la cea de-a 29-a editie a Festivalului de la Sarajevo. „Filmul surprinde esenta unui moment istoric semnificativ si exploreaza complexitatea naturii umane in vremuri dificile, oferind, in plus, o imagine fascinanta a istoriei Europei de Est.…

- Filmul „Arsenie. Viata de apoi”, realizat de Alexandru Solomon, a putut fi vazut, duminica, 16 iulie 2023, pentru a doua oara in Romania (dupa TIFF), in cadrul Festivalului „Ceau, Cinema!”

- „Istoria plina de speranta a Mihaelei Runceanu” este un film documentar de lungmetraj, realizat de dramaturgul, regizorul si actorul Gabriel Sandu si produs de Monica Lazurean-Gorgan. Filmarile au inceput in perioada 9 - 11 iulie la Buzau, orasul natal al celebrei soliste, unde echipa de filmare a surprins…

- Cu prilejul Zilei Tratatului de la Trianon si a 152 de ani de la nasterea marelui istoric roman Nicolae Iorga, Institutul Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia, Trinitas TV, Departamentul de Studii Lingvistice si Literare al Universitatii

- Franța a obținut cel mai ravnit trofeu al Festivalului de Film de la Cannes, Palme D'or, prin regizoarea Justine Triet, pentru filmul ”Anatomia unei caderi”. Ea este a treia femeie care primește acest premiu la Cannes, dupa o alta regizoare din Franța și una din Noua Zeelanda.

- Cannes 2023: Filmul ''Fallen Leaves'', recompensat cu Premiul Juriului. Lungmetrajul "Fallen Leaves", regizat de cineastul finlandez Aki Kaurismaki, a fost recompensat, sambata seara, cu Premiul Juriului la cea de-a 76-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, informeaza site-ul oficial al evenimentului.…

- Cannes 2023: Actrita Merve Dizdar, recompensata cu premiul pentru interpretare feminina.Actrita Merve Dizdar a castigat sambata seara premiul pentru interpretare feminina la cea de-a 76-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit site-ului oficial al evenimentului. CITESTE SI VIDEO…