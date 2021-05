Luna iunie începe cu temperaturi de 11 grade! Prognoza meteo ANM pentru 1 iunie Incepe prima luna de vara, insa temperaturile scad cu pana la 10 grade. Prognoza meteo ANM anunța vreme rece in aproape toata țara in urmatoarele zile. Potrivit ANM , in Capitala, temperaturile scad mult sub normalul perioadei, pana la maxime de 14 – 17 grade, și vor fi frecvente ploi cu descarcari electrice. Meteorologii mai spun ca vremea instabila și racoroasa se va menține așa pana marți. Potrivit sursei citate, cerul va avea innorari temporar accentuate și vor fi perioade in care se vor semnala averse și, posibil, descarcari electrice. Prognoza meteo ANM pentru 1 iunie Ploile vor avea și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

