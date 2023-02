Stiri pe aceeasi tema

- JOI: Expoziția „Premianții la muzeu”, la Alba Iulia. Desene și machete ce au obținut locul 1 la concursul „Satul copilariei mele” Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia vor fi expuse joi, 2 februarie, pentru prima data, in cadrul expoziției „Premianții la muzeu”, peste 200 de desene, colaje și machete…

- Record de vizitatori la expozitia ”Dacia, Ultima frontiera a romanitatii”, deschisa la Muzeul National de Istorie a Romaniei. Se estimeaza ca numarul celor care au venit sa o vada a ajuns la aproximativ 15 mii, in doar doua luni. In ianuarie, in jur de 1.

- Marti, 24 ianuarie 2023, de Ziua Unirii Principatelor Romane, la Muzeul National al Marinei Romane se organizeaza Ziua Portilor Deschise.Potrivit unui comunicat al Muzeului National al Marinei Romane, in intervalul orar 10.00 16.00, atat expozitia permanenta a MNMR cat si expozitia foto documentara…

- Muzeul National al Banatului (MNB) verniseaza miercuri, in colaborare cu Asociatia de Reconstituiri Istorice Timisoara, expozitia permanenta intitulata "Istoria militara a Banatului", care contine uniforme, arme si piese de echipament militar de la inceputul secolului XVIII (armatele habsburgica…

- Muzeul Principia din Alba Iulia gazduiește joi, 15 decembrie 2022, de la ora 17.00, vernisajul expoziției de fotografie „Retrospectiva anului 2022 – Garda Apulum și Garda Naționala de la Alba Iulia”. Evenimentul prezinta prin intermediul fotografiilor activitatea in care au fost implicați reenactorii…

- Circa 70 de opere de arta au fost scoase din Ucraina si aduse la Muzeul Thyssen-Bornemisza din Madrid pentru a fi puse la adapost de un razboi distructiv pentru mostenirea culturala ucraineana, relateaza luni AFP. Aceste tablouri, dintre care majoritatea nu parasisera niciodata Ucraina, sunt reunite…

- Razboiul declanșat in Ucraina este punctul culminant a doua decenii de cand Vladimir Putin se afla la putere in Rusia. Putin a fost ajutat sa-și mențina regimul de catre șefi de stat și oligarhi.

- Muzeul Național al Banatului, Episcopia Ortodoxa Sarba de Timișoara, Uniunea Sarbilor din Romania și Asociația pentru Cultura Banațeana organizeaza expoziția „185 de ani de cant coral al sarbilor din Timișoara (1836-2021)”, prima de acest fel care are loc in incinta muzeului. Expoziția reunește o inedita…