- Miniștrii de Externe din țarile membre UE se reunesc in cadrul Consiliului Afaceri Externe (CAE) al Uniunii Europene, principala tema a discuției fiind situația din Israel. Reuniunea CAE se desfașoara in ziua de luni, 23 octombrie 2023, in Luxemburg. Din partea Romaniei, la reuniunea CAE va participa…

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a participat, la 18 septembrie 2023, la reuniunea informala a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, care s a desfasurat la New York, in marja Saptamanii la nivel inalt a celei de a 78 a sesiuni a Adunarii Generale a ONU. Ministrul afacerilor…

- Pacea in Ucraina a fost principala preocupare a miniștrilor de Externe ai Uniunii Europene reuniți pentru doua zile la Toledo. Romania a cerut implicarea partenerilor pentru asigurarea securitații in Marea Neagra.

- Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, transmite ca este nevoie in continuare de sprijin pentru Ucraina, dar și pentru Republica Moldova, care este un partener vulnerabil in regiunea Marii Negre, informeaza Rador.Oficialul roman a participat la reuniunea informala a miniștrilor apararii din…