- Lumina Sfanta din Iersusalim a ajuns in Romania! Lumina urmeaza sa fie distribuita tuturor bisericilor din țara, astfel ca fiecare creștin care participa in aceasta seara la slujba de Inviere va avea lumina de la Ierusalim.Sfanta Lumina a fost adusa de la Ierusalim de Superiorul Asezamintelor Patriarhiei…

- PAȘTE 2023: Lumina Sfanta va fi adusa sambata seara la Alba Iulia. Slujba de Inviere la Catedrala din Alba Iulia Lumina Sfanta va fi adusa la Alba Iulia, sambata seara. Aceasta ajunge mai intai, de la Ierusalim, pe Aeroportul ”Otopeni”. Cel care se ocupa de aducerea acesteia in Romania este parintele…

- O aeronava Tarom (Cursa Tarom Rot 7673 cu avionul Boeing 737-800 YR-BGK ) a aterizat de urgenta pe Aeroportul Otopeni, din pricina unei urgente medicale. Potrivit surselor citatate de BoardingPass.ro pilotul este cel care are nevoie de asistenta medicala. Echipaje SMURD au ajuns deja la Otopeni, pentru…

- Ziua de 9 martie, zi de pomenire in calendarul ortodox a celor 40 de Mucenici din Sevastia, este in mod semnificativ si Ziua comemorarii Detinutilor Politici Anticomunisti din perioada 1944 1989.Potrivit unui comunicat al Patriarhiei Romane, aceasta zi este dedicata celor care au luptat, cei mai multi…