In online suntem mai puțin sinceri și mai agresivi. Iar in metavers – viitorul internetului – va fi și mai rau, arata un studiu realizat de Institutul Italian de Tehnologie. Cercetarea arata ca, cu cat ne simțim mai puțin reprezentați de avatarurile noastre, cu atat suntem mai dispuși sa facem alegeri discutabile din punct de vedere moral. In internet suntem obișnuiți sa ne comportam mai rau decat in lumea reala, sa scriem lucruri pe care nu le-am spune niciodata, chiar sa mințim și sa ne prefacem ca suntem ceea ce nu suntem, potrivit Mediafax. Noutatea este ca, in metavers și in lumile virtuale…