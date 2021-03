Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a declarat ca mereu este o experienta grozava sa joace impotriva Serenei Williams si spera sa revina anul viitor la Australian Open, in “vremuri mai bune pentru toata lumea”. “Castigi sau pierzi, mereu este o experienta grozava sa imparti terenul cu Serena Williams.…

- Un numar de 176 de persoane au fost programate, luni, la Buzau, pentru vaccinarea cu cel de-al treilea ser impotriva coronavirusului, aprobat de autoritați. Este vorba serul produs de AstraZeneca, vaccin ce poate fi administrat persoanelor cu varsta intre 18 și 55 de ani. Imunizarea se va face intr…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) transmite ca luni va incepe vaccinarea cu serul AstraZeneca, pana in prezent fiind programate pentru imunizarea cu acesta peste 142.000 de persoane. In total, pana duminica seara au programate la vaccinare…

- Cristian Tudor Popescu atrage din nou atentia dezbatand public un subiect controversat: dascalii si imunizarea pentru coronavirus. CTP a umilit toți profesorii care refuza vaccinarea anti-covid-19. Cristian Tudor Popescu despre profesorii care refuza vaccinarea Redeschiderea scolilor de pe 8 februarie…

- Legendarul pilot francez Hubert Auriol a incetat din viata la varsta de 68 de ani, scrie realitateasportiva.net. Primul pilot care a reușit sa cucereasca titlul in Dakar, atat in competiția de motociclete, cat și in aceea de automobile, a trecut in neființa duminica, in urma unui accident cardio-vascular.“Auriol…

- Clubul Sportiv al Armatei Steaua a facut tragicul anunt. Iulian Serban a fost multpiplu campion mondial.„Clubul Steaua Bucuresti anunta cu regret trecerea in nefiinta a celui care a fost Iulian Serban. Campion mondial in trei randuri la paracanoe (2010, 2011 si 2012) si ocupant la locului 4 la Jocurile…

- Fostul ministru al Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, pentru News.ro, ca anul 2020 a fost ca un maraton, iar 2021 spera sa fie unul al miscarii. “Anul 2020 a fost ca un maraton, o cursa de rezistenta in care toata lumea a fost solicitata la maxim, iar la nivel de guvern a trebuit…

- Simona Halep a declarat ca s-a temut de coronavirus inca din luna martie si ca s-a protejat foarte mult, insa totusi s-a infectat. Ea sfatuieste pe toata lumea sa se protejeze cat mai mult. "Mie mi-a fost teama de acest virus inca din martie, m-am protejat foarte mult, am incercat sa ma izolez…