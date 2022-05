„Lumea se destramă”. Aproape 60 de milioane de oameni, plecați în bejenie Conflictele și dezastrele naturale au alungat milioane de oameni din casele lor anul trecut, ceea ce a dus numarul total de persoane stramutate in interiorul țarii la un nivel record de aproape 60 de milioane. Au existat 59,1 milioane de persoane stramutate, dintre care aproape jumatate aveau sub 18 ani, potrivit Centrului de monitorizare a […] The post „Lumea se destrama”. Aproape 60 de milioane de oameni, plecați in bejenie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

