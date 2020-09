Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat in fața Parlamentului European discursul privind starea Uniunii, anunțand direcțiile strategice pentru Europa, intr-o lume tot mai amenințata de competiția marilor puteri, de schimbarile climatice, de regimurile autoritare și de apariția…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat in fata Parlamentului European discursul privind starea Uniunii, anuntand directiile strategice pentru Europa, intr-o lume tot mai amenintata de competitia marilor puteri, de schimbarile climatice, de regimurile autoritare si de aparitia…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri ca acordul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, semnat in ianuarie, nu poate fi modificat unilateral, potrivit AFP. "Este imposibil sa fie modificat unilateral, sa se ignore sau sa nu i se mai aplice dispozitiile.…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat astazi ca Uniunea Europeana va crea propria agentie de cercetare biomedicala. De asemenea, va convoca un summit global privind sanatatea, anul viitor, in Italia, intr-o incercare de a se pregati mai bine pentru viitoarele pandemii. Presedinta…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va sustine miercuri, la Bruxelles, primul sau discurs privind starea Uniunii. Acesta va fi urmat de o dezbatere in plen cu membrii Parlamentului European. Evenimentul va fi transmis LIVE pe TVR 1, de la ora 10.00.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va sustine, miercuri, la Bruxelles, primul sau discurs privind starea Uniunii. Acesta va fi urmat de o dezbatere, in plen, cu membrii Parlamentului European, anunta Comisia Europeana. Ursula von der Leyen va vorbi despre activitatea Comisiei pentru…

- De asemenea, se preconizeaza ca economia va reveni la o crestere pozitiva in 2021, insa perspectivele sunt incerte, iar modul in care va evolua situatia in materie de sanatate publica se va dovedi crucial. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sustine miercuri primul sau discurs privind…