Stiri pe aceeasi tema

- Un ghetar aflat in nord-vestul platoului tibetan, in China, a conservat, in ultimii 15.000 de ani, mai multe tipuri de virusuri. Conform unui material publicat joi de Live Science, unele dintre acestea sunt necunoscute pentru stiinta. Oamenii de stiinta au descoperit 28 de noi grupuri de virusuri, dupa…

- Greta Thunberg a participat, alaturi de alti tineri activiști pentru mediu, la Forumul economic de la Davos. Acrtivista in varsta de 16 ani a vorbit despre ultimele luni de cand a dat startul unei greve climatice, punctand ca nu s-a obținut nimic concret pana acum, desi oamenii din intreaga lume…

- Reprezentantii Ministerului Sanatatii (MS) au transmis, dupa moartea medicului chirurg prof. dr. Vasile Candea, ca acesta a fost "o personalitate de prim rang in domeniul chirurgiei cardiovasculare, un profesionist desavarsit, dascal pentru mai multe generatii si medic iubit de pacientii sai, care…

- Aceasta noua structura gigantica a fost numita Valul Radcliff, fiind botezata dupa Institutul Radcliff din cadrul Universitatii Harvard. Acolo s-a desfasurat studiul in cadrul caruia s-a facut aceasta descoperire. Oamenii de stiinta explica faptul ca aceasta structura masiva este cea mai mare „cresa”…

- Cea de-a 25-a Conferinta a ONU privind schimbarile climatice, COP25, care ar fi trebuit sa se incheie vineri, s-a prelugit si sambata la Madrid dupa ce in urma ultimelor negocieri desfasurate in timpul noptii a fost propus un nou document final prin care se incearca armonizarea pozitiilor divergente…

- In ceea ce priveste schimbarile climatice, Consiliul European se va concentra in special asupra obiectivului de realizare a neutralitatii climatice pana in 2050. De asemenea, Consiliul European isi propune sa finalizeze si sa transmita strategia pe termen lung a UE la CCONUSC (Conventia-cadru a Natiunilor…

- Pana in prezent, oamenii de stiinta nu au putut aduna date suficiente despre frecventa cardiaca a celei mai mari creaturi de pe Terra, balena albastra, insa ultimul experiment a fost un succes.

- Militanta suedeza pentru mediu Greta Thunberg a revenit marti la cea de-a 25-a Conferinta a ONU privind schimbarile climatice (COP25) care se desfasoara la Madrid (COP25) pentru "a da voce oamenilor de stiinta", o parte esentiala, in opinia sa, pentru a intelege schimbarile climatice, relateaza EFE.…