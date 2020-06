Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe s-a razgandit sa mai condamne recrutarile facute de "Iunarmia" in Transnistria. Comunicatul emis in acest sens a fost sters de pe site-ul MAEIE, dar si de pe pagina de Facebook a institutiei.

- Ministerul de Externe s-a razgandit sa mai condamne recrutarile facute de "Iunarmia" in Transnistria. Comunicatul emis in acest sens a fost sters de pe site-ul MAEIE, dar si de pe pagina de Facebook a institutiei.

- CHIȘINAU, 11 iun - Sputnik. In condițiile in care astazi s-a inregistrat un numar record de 406 cazuri noi de infectare cu coronavirus, autoritațile ne indeamna sa fim vigilenți, mai ales ca in aceasta luna se reiau majoritatea activitaților economice. „Adaptarea masurilor economice nu inseamna…

- Banca Mondiala va oferi tarii noastre un imprumut de 92 de milioane de euro, pentru modernizarea infrastructurii termoenergetice. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Finante, Guvernul de la Chisinau a incheiat negocierile de acordare a creditului.

- Alte trei persoane au murit de COVID-19 pe parcursul zilei de miercuri, 20 mai. Este vorba despre un barbat de 62 de ani din Chisinau, un barbat de 82 de ani din Ceadir-Lunga si o femeie de 80 de ani din Transnistria.

- Lidera PAS, ex-premierul Maia Sandu, a declarat ca R. Moldova în continuare se afla în sfera de influenta a Federatiei Rusa, din cauza „agentilor de influenta” pe care îi are la Chisinau. În cadrul unui Live pe Facebook, Maia Sandu a fost întrebata daca…

- Problema Transnistriei ar fi fost soluționata demult daca unii participanți ai formatului de negocieri "5+2 "(Moldova și Transnistria - parțile conflictului, Rusia și Ucraina-garanți și intermediari, OSCE-mediatori, iar SUA și UE-observatori) nu nu ar fi urmarit scopul consolidarii NATO. Potrivit TASS,…

- Regiunea transnistreana permite accesul liber în stânga Nistrului doar pentru persoanele cu „acte transnistrene”, iar celor cu acte de identitate emise de autoritatile de la Chișinau li se impune regula de a sta 14 zile în carantina, daca vor sa treaca așa-zisa „granița”.…