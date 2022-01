Stiri pe aceeasi tema

- Istoricii si-au exprimat scepticismul cu privire la o carte care a identificat un notar evreu drept principalul suspect pentru tradarea Annei Frank si a familiei ei catre nazisti, potrivit The Guardian.

- Fl. Tanasescu In cursul zilei de ieri, un barbat din Valea Calugareasca urma sa fie prezentat procurorilor prahoveni, pentru a lua masurile care se impun, acesta fiind acuzat de comiterea infractiunii de furt calificat. Barbatul a fost prins si retinut luni, 3 ianuarie, de catre angajati ai Secției…

- Angajatii si vizitatorii unui mall din Chisinau au fost evacuati de urgenta, dupa ce o persoana o persoana a trimis un mail in care anunta ca in incinta centrului comercial este amplasat un obiect explozibil, transmite IPN.

- O schita a fost descoperita sub vopseaua groasa a celei mai faimoase lucrari a maestrului olandez Rembrandt, „Rondul de noapte/ The Night Watch”, dezvaluind pentru prima data viziunea originala a artistului pentru panza de mari dimensiuni, scrie The Guardian.Desenul pregatitor, realizat cu vopsea…

- "Procurorul din Amsterdam a decis sa trimita in judecata un tanar de 29 de ani din Amsterdam (...) pentru tentativa de omor si agresiune grava”, a anuntat Parchetul din Amsterdam intr-un comunicat, fara a da un nume. Data audierii nu a fost inca stabilita.Potrivit procuraturii, "victima, var cu suspectul,…