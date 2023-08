Lumea artei, un magnet pentru infractori. Se ”spală” miliarde Operele de arta au fost de multa vreme identificate ca modalitați ideale de a spala bani. Și chiar au hranit imaginația scenariștilor de film. O analiza publicata de Art&Object arata ca exista un fir logic insa: lumea artei ii gazduiește in mod obișnuit pe cei care doresc sa cumpere anonim opere de arta cu sume uriașe și, pe deasupra, industria permite oferte mari in numerar. Un cadru suficient de larg și pentru spalarea de bani. Mai mult, exista cazuri in care a devenit evident ca arta a jucat un rol important in spalarea banilor. Cand guvernul mexican a adoptat o lege la inceputul anilor 2010… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

