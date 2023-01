Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a exprimat duminica seara "condamnarea absoluta" a invaziei de catre sute de partizani ai fostului presedinte brazilian Jair Bolsonaro, a Congresului, Palatului Prezidential si Curtii Supreme la Brasilia, noteaza AFP, potrivit Agerpres."Sprijin deplin…

- Luiz Inacio Lula da Silva a fost investit ca președinte al Braziliei duminica, condamnand in primul sau discurs politicile fostului lider de extrema dreapta Jair Bolsonaro și promițand o schimbare majora pentru a salva o națiune afectata de foame, saracie și rasism, anunța Rador. Fii la curent…

- Presedintele ales al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a spus, marti, despre seful de stat in exercitiu, Jair Bolsonaro, ca este "fascist" si l-a acuzat ca incurajeaza proteste violente - cum au fost luni seara in capitala Brasilia - in incercarea de a se agata de putere, relateaza AFP, citat…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro a contestat alegerile de luna trecuta, in care a pierdut in fața rivalului de stanga Luiz Inacio Lula da Silva, potrivit unei plangeri depuse la tribunalul electoral federal al țarii (TSE), solicitand o "verificare extraordinara" a rezultatelor, informeaza agenția…

- Presedintele de dreapta al Braziliei, Jair Bolsonaro, a evitat, marti, sa recunoasca infrangerea la alegeri in fata lui Luiz Inacio Lula da Silva, in primele sale declaratii publice, anunta Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Norvegia, care si-a suspendat ajutorul financiar impotriva defrisarilor din Amazonia, in Brazilia, sub presedintia lui Jair Bolsonaro, va reincepe colaborarea cu Brasilia dupa victoria lui Luiz Inacio Lula da Silva in alegeri, a declarat luni pentru AFP ministrul norvegian al Mediului. Fii la…

- Liderul de stanga brazilian Luiz Inacio Lula da Silva l-a invins la limita pe președintele Jair Bolsonaro in turul doi al alegerilor, dar președintele in exercițiu de extrema dreapta nu și-a recunoscut infrangerea duminica seara, ceea ce a ridicat temeri ca ar putea contesta rezultatul, relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca el are relatii bune si cu Luiz Inacio Lula da Silva, si cu Jair Bolsonaro, cei doi candidati din alegerile prezidentiale care vor avea loc duminica aceasta in Brazilia, informeaza vineri Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…