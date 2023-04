Lukaşenko prevede planuri de invazie dinspre Polonia și cere Rusiei să amplaseze rachete nucleare intercontinentale în Belarus Presedintele Aleksandr Lukasenko a declarat vineri ca Rusia, care a decis deja sa amplaseze arme nucleare tactice in Belarus, ar putea, daca va fi necesar, sa amplaseze si rachete nucleare intercontinentale, invocand perspectiva unui atac occidental asupra tarii sale dinspre Polonia, relateaza Reuters, citat de news.ro. In discursul anual adresat parlamentarilor si oficialilor guvernamentali - care a semanat, ca punere in scena, cu discursul lui Putin - Lukasenko a declarat ca planurile Moscovei de a amplasa arme nucleare pe teritoriul Belarusului ar ajuta la protejarea tarii, despre care a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele zece runde de sancțiuni impuse Rusiei de cand a inceput invazia pe scara larga in Ucraina in februarie anul trecut, Uniunea Europeana a aplicat cea mai dura pedeapsa impusa vreodata impotriva unei țari straine Bruxelles-ul spune ca sancțiunile sale sunt menite sa reduca veniturile Moscovei și accesul…

- Rusia a inceput exercitii cu sistemul sau de rachete balistice intercontinentale Yars si cu cateva mii de soldati, a anuntat miercuri Ministerul Apararii, in ceea ce pare a fi o noua incercare a Moscovei de a-si arata puterea nucleara, relateaza Reuters.Presedintele Vladimir Putin vrea ca sistemul…

- Kremlinul a declarat joi, 16 martie, ca regreta ”prejudecatile nejustificate” ale Republicii Moldova la adresa Moscovei si ca Rusia ramane deschisa bunelor relatii, transmite Reuters.. Republica Moldova s-a aflat in centrul atentiei de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, existand temeri ca aceasta…

- Presedintele Belarsului, Alexandr Lukasenko, a promulgat joi, 9 martie, o lege prin care introduce pedepsa cu moartea pentru militarii sau oficialii de stat care sunt gasiti vinovati de inalta tradare, informeaza Reuters. Belarusul, aliatul fidel al Rusiei, este singura tara europeana in care pedeapsa…

- Presedintele Vladimir Putin va anunța marți, in plenul parlamentului de la Moscova care este stadiul așa-numitei "operatiuni militare speciale" din Ucraina, multi rusi fiind nerabdatori sa afle care sunt planurile sale pentru anul viitor, relateaza Reuters. Putin va prezenta, de asemenea, analiza sa…

- Mai multe explozii au fost auzite vineri dimineata la Kiev dupa declansarea sirenelor de alarma antiaeriana, in timp ce oficiali ucraineni au informat ca instalatii de inalta tensiune de-a lungul Ucrainei au fost lovite de un atac masiv cu rachete rusesti, iar armata ucraineana incearca sa neutralizeze…

- Anunturile de la Washington ca Ucraina va primi rachete cu raza mai lunga de actiune aduc sperante la Kiev, ale carui trupe pierd teren in estul Ucrainei in fata ofensivei ruse despre care Kremlinul afirma ca va continua in pofida ajutorului militar occidental oferit Ucrainei, consemneaza miercuri agentiile…

- Ucraina spera sa obțina sprijin din partea a zeci de națiuni pentru interzicerea sportivilor Rusiei și Belarusului sa participe la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 din cauza invaziei Moscovei din 2022, a declarat marți (31 ianuarie) ministrul sportului al țarii. Vadim Huttsait a declarat pentru…