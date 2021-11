Stiri pe aceeasi tema

- Franta si Germania au acuzat joi Rusia de incalcarea protocolului diplomatic dupa ce Moscova a publicat o parte a corespondentei sale diplomatice cu Parisul si Berlinul in legatura cu Ucraina, intr-un ultim semn al deteriorarii legaturilor intre rusi si Occident, transmite Reuters. Ministerul…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, 45 de ani, a anunțat luni pe pagina sa de Instagram ca a fost chemat in fața unei comisii a penitenciarului unde este inchis, care a votat in unanimitate sa ii schimbe statul sau de deținut, desemnandu-l oficial „extremist” și „terorist”, informeaza Reuters . Decizia…

- Un grup de 45 de tari, printre care Statele Unite, Canada si membrii Uniunii Europene, au cerut marti in fata Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) ca Rusia sa ofere explicatii dupa otravirea in 2020 a opozantului Aleksei Navalnii. Potrivit AFP, Moscova are la dispozitie 10 zile pentru…

- Apple a eliminat aplicația de ”vot inteligent” a lui Navalnîi din cauza temerilor de represalii asupra angajaților sai, dupa ce au primit amenințari de arestare în Rusia, unde vineri au început alegerile parlamentare, potrivit unei surse familiare problemei, relateaza AFP.…

- Justitia rusa a condamnat marti retelele de socializare americane Facebook si Twitter la noi amenzi pentru continuturi considerate ilegale, inaintea alegerilor legislative care se vor desfasura in Rusia intre 17 si 19 septembrie, potrivit Reuters . Pentru Facebook, noua amenda este de 21 de milioane…

- Ajutorul militar american acordat Ucrainei ar putea determina Kievul sa se comporte impredictibil si periculos în conflictul din estul acestei tari, a atentionat astazi Kremlinul, afirma la unison toata agentura Moscovei de la ministerul de Externe. Reactia vine dupa ce, ieri, la Casa…