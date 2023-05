Presedintele belarus Alensandr Lukasenko se afla in stare grava, potrivit opozantului belarus Valeri Tepkalo, un fost ambasador in Statele Unite, si a fost internat intr-un spital, la Moscova, imediat dupa ce s-a intalnit cu Vladimir Putin, relateaza Daily Express. ”Potrivit unor informatii preliminare, sub rezerva unor confirmari suplimentare, (presedintele belarus Aleksandr) Lukasenko a fost transportat de urgenta la Spitalul Clinic Central din Moscova, dupa o intalnire cu usile inchise cu (presedintele rus Vladimir) Putin”, scrie intr-o postare pe Twitter fostul candidat la presedintie. Tepkalo…