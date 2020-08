Lukașenko apare din nou cu vestă antiglonț și pușca în mână Președintele Alexandr Lukașenko a fost fotografiat în fața Palatului Independenței din Minsk cu o pușca în mâini, relateaza RIA Novosti. Asta în contextul în care tancuri au fost vazute pe strazile din Minsk, ca urmare a unui nou protest masiv.

Fotografia a fost trimisa catre RIA Novosti de catre purtatorul sau de cuvânt ca raspuns la întrebarea unde se afla Lukașenko și daca urmarește situația din Minsk.

Corespondentul ageției de știri a raportat de asemenea de la fața locului ca vehicule blindate au ajuns la Palatul Independenței.

Tancuri au fost vazute pe strazile din Minsk.

Sursa articol: hotnews.ro

