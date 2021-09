Rusia va livra in viitorul apropiat o mare cantitate de echipament militar pentru Belarus, inclusiv avioane, elicoptere si sisteme de aparare aeriana, a anuntat miercuri liderul belarus Aleksandr Lukasenko, citat de agentia de presa Belta, potrivit Reuters.



Acest transport militar este probabil sa fie interpretat ca o dovada in plus a sprijinului solid al Moscovei pentru Lukasenko, care s-a confruntat anul trecut cu o ampla miscare de contestare in tara. Maniera violenta de reprimare a manifestatiilor opozitiei de regimul de la Minsk a fost criticata dur de Occident si a atras sanctiuni…