Luiza Melencu a fost găsită în viață. Declarația de ultimă oră a mamei. A văzut-o! Familia Luizei Melencu este in stare de șoc dupa ce a vizionat un filmuleț in care ar aparea fiica lor. ”Ne-a contactat domnul Alexandru Cumpanașu, ne-a aratat un filmuleț. Sunt trasaturi asemanatoare. Un pic de dificultate la nas. Deci nu știu cat este de adevarat, dar nu cred ca mai e cum a plecat de acasa. Asta suntem convinși. Este vopsita in negru. Nu prea se vede clar clar filmulețul. Se oprește o mașina cu doi barbați langa ea și o intreaba cat este tariful. Ea spune ca 30 de euro. Fiica mea știe sa vorbeasca și italiana. Unul dintre barbați a intrebat-o: nu ești fata care e… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țiriac (80 de ani) a fost invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia, in emisiunea "Prietenii lui Ovidiu". "Probabil ca Tudor Popescu are dreptate, dar eu nu știam ca e specialist in tenis. A caștigat Wimbledon-ul? Inca nu! Sa fie sanatos! Eu am o relație cu Halep care nu este cea mai normala, nu…

- Doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite, intr un accident petrecut, sambata dimineata, in judetul Iasi, din cauza unui sofer baut care a pierdut controlul volanului si a intrat pe contrasens, scrie Romania TV.Accidentul s a petrecut in zona localitatii Baltati, judetul Iasi, pe drumul european…

- Monica Melencu, mama Luizei, una dintre fetele disparute de la Caracal, a intervenit in aceasta dimineața in direct la Romania TV. Aceasta a spus ca astazi s-au implinit șase luni de la dispariția fiicei sale, iar ancheta ”este facuta superficial” de catre autoritați. Mai mult, mama Luizei…

- Mama Luizei Melencu a facut, luni seara, la emisiunea lui Victor Ciutacu de la Romania TV, un autodenunț. Femeia a povestit cu iși trecea ilegal fiicele granița, fara sa aiba procura ceruta de lege prin care tatal acestora sa iși dea acceptul.Monica Georgeta Melencu a relatat cum iși trecea…

- In direct la Romania TV, mama Luizei Melencu a transmis un mesaj disperat autoritaților din Romania pentru ca o femeie, care ar fi fost surprinsa pe o camera de supraveghere și care ar fi urmarit-o cu privirea pe Luiza Melencu, sa fie gasita. ”In dosarul fiicei mele este un filmuleț cu aceasta…

- Declarația președintelui, legata de frecvența schimbarilor in Guvern din ultimii doi ani, din pacate e corecta. Trebuie menționat insa ca unele dintre schimbari nu au fost facute din incompetența ci din necesitate. De pilda, propunerea vizand plecarea lui Viorel Ștefan din funcția de vicepremier la…

- Alexandru Cumpanașu a a vorbit pentru prima oara deschis despre posibilitatea de a candida la alegerile prezidențiale care se vor desfașura in luna noiembrie. Invitat in emisiunea lui Victor Ciutacu de la Romania TV, unchiul Alexandrei Maceșanu a lasat o portita deschisa pentru scrutinul prezidential. …

- Pe un ton ridicat, bunicul Luizei Melencu s-a aratat revoltat in direct la Romania TV despre faptul ca au trecut mai bine de cinci luni de cand nu știe nimic de nepoata sa. Mai mult, barbatul a precizat ca autoritațile continua sa nu informeze familia cu privire la stadiul actual al anchetei. …