- Alina Ceușan, una dintre cele mai iubite influencerițe din Romania se muta in București. Invitata in emisiunea Xtra Night Show difuzata pe Antena Stars, vedeta a marturisit ca iși cauta un apartament caruia sa ii spuna acasa, unde sa locuiasca alaturi de soțul și fiul ei, Rock.

- Luis Gabriel se numara printre cei mai iubiți artiști din Romania, dar faima nu l-a facut sa uite de rolul de tata. Paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro, l-au surprins pe acesta alaturi de soția sa, Haziran și de fiul lor, Joseph chiar in mall.

- Catalin Bordea și soția lui, Livia, sunt impreuna de peste 11 ani, iar ei traiesc o frumoasa poveste de dragoste. In cadrul podcast-ului lui Mihai Bobonete, actorul a oferit un interviu despre iubire. Mai mult decat atat, concurentul de la America Express a marturisit de ce el și soția lui nu-și doresc…

- In luna octombrie a anului trecut, Haziran și Luis Gabriel și-au botezat fiul și s-au cununat. Artista a marturisit ca a avut parte și de momente neplacute, dupa ce rochia s-a rupt chiar atunci cand se aflau la petrecere și a fost nevoita sa gaseasca rapid o soluție.

- Selly și-a sarbatorit ziua de naștere, iar indragitul vlogger a implinit frumoasa varsta de 22 de ani. Selly a marturisit in exclusivitate la Antena Stars detalii despre cadoul care i-a schimbat radical viața și susține ca daca nu ar fi primit acest dar de la parinți, cu siguranța nu ar mai fi avut…

- Luis Gabriel și Haziran au devenit nași de botez in aceasta seara, la patru luni de la cununia lor. Cei doi artiști au petrecut alaturi de finii lor și au publicat mai multe imagini de la frumosul eveniment. Iata cum a aratat ținuta nașei!

- Dan Badea și soția sa, Madalina, au acordat in exclusivitate un interviu pentru Antena Stars, in care au vorbit despre viața de cuplu, dar daca s-au gandit sa iși mareasca familia. Comediantul și partenera sa sunt impreuna de 7 ani și au un fiu.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. In luna august 2021 cei doi s-au casatorit dupa mai bine de un an de relație. Acum, aceștia au aniversat iubirea in Maldive, unde au petrecut o vacanța de vis. In ziua aniversarii relației lor, Cleopatra Stratan…