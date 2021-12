Stiri pe aceeasi tema

- “Trebuie sa muncești ca sa ajungi undeva atat in muzica cat și in televiziune”La inceput de decembrie, Balkanika Records lanseaza pe piața un nou nume muzical și o piesa de dragoste. Jenni a inregistrat melodia “Mi-e sete rau” la care a filmat și un videoclip plin de culoare.Noua artista de la Balkanika…

- Interpretul hitului „California” revine in atenția fanilor cu o noua piesa antrenanta și fresh. Mario Joy lanseaza azi piesa „Flava” la care a filmat un videoclip incitant, palpitant și foarte interesant, bineințeles, in colaborare cu Sprint Music! Mario Joy revine in atenția fanilor și lanseaza o piesa…

- La inceput de decembrie, Balkanika Records lanseaza pe piața un nou nume muzical și o piesa de dragoste. Jenni a inregistrat melodia „Mi-e sete rau” la care a filmat și un videoclip plin de culoare. Noua artista de la Balkanika Records se numește Jenni, are 18 ani și tocmai a lansat o piesa de dragoste…

- RxA lanseaza o noua piesa, intitulata sugestiv „Rebel”, care este insoțita de o coloana sonora incitanta și de un videoclip muzical subjugant. Melodia, care incepe cu vocea imbietoare a artisteiinca din primele secunde, devine din ce in ce mai sugestiva pe masura ce RxA canta despre forța interioara…

- Dupa “Cad in gol”, colaboare alaturi de Horace, Ana Pal revine cu un nou nume de scena, ANE și cu o piesa fresh care te indeamna la dans.“Bailar” este single-ul care readuce atmosfera de vara, in mijlocul toamnei. Despre acesta, ANE spune ca a fost ca o provocare muzicala pentru ea și, totodata, a fost…

- Timișoreanca Alexandra Paun a lansat recent o noua melodie care poarta numele de „Te-am cunoscut ]n Vama Veche“, piesa orchestrata de Adrian Popovici fiind „o poveste din care se poate invața“, dupa cum spune solista in descrierea acesteia. „Am scris aceasta piesa acum doi ani. Mi-am dorit de pe atunci…

- Dupa succesul albumului “Dreamland” si al hit-ului international “Heat Waves”, trupa britanica Glass Animals a lansat piesa “I DON’T WANNA TALK (I JUST WANNA DANCE)”.Materialul “Dreamland” a debutat pe locul 2 in Billboard Hot 200 anul trecut, iar melodia “Heat Waves” a acumulat peste 930 milioane de…

- Marius Mihalca a lansat o noua piesa numita „Acasa“, melodia realizata de artistul timișorean avand parte de un feedback cat se poate de pozitiv in randul melomanilor din intreaga țara. „Au trecut cateva saptamani de la primele difuzari ale piesei «Acasa» pe posturi de radio din Romania și pe posturi…