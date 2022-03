Luis Fonsi a lansat albumul Ley De Gravedad

Stiri pe aceeasi tema

- Rammstein a lansat single-ul “Zeit”, care va face parte de pe albumul omonim, disponibil pe 29 aprilie 2022. La exact trei ani de la albumul fara titlu, una dintre cele mai de succes trupe germane din toate timpurile lanseaza o continuare. Single-ul este o balada puternica care creeaza o epopee uriașa.…

- Conținand un spectru de ganduri și sentimente, observații și idei, albumul este o colecție de piese cu ritmuri afrobeat, ce te invita la dans și care iți transmit o stare de bine de la inceput pana la sfarșit. Albumul vine in urma unor EP-uri și spectacole live apreciate atat de catre criticii de specialitate,…

- Metronomy a lansat al șaptelea album studio. “Small World” conține 9 piese și single-urile “It’s good to be back” și “Things will be fine”. Noul material discografic a fost laudat de publicații importante precum, Sunday Times Culture, Rolling Stone UK, The Guardian, NME și Loud and Quiet. Ultimul proiect…

- Recent, pe YouTube a fost lansat un nou videoclip pentru piesa „Balada despre stramoși”, in care se vorbește despre stramoșii moldovenilor Geto-Dacii, despre cele trei batalii mari cu macedonenii și romanii, precum și despre faptul ca dragostea intotdeauna invinge. Albumul muzical "Balade despre stramoși",…

- Yeat a lansat albumul “2 ALIVE”. Materialul discografic are 20 de piese și conține colaborari cu Young Thug, Gunna, Yung Kayo, Ken Carson, și SeptembersRich. Materialul discografic apare dupa o saptamana de la lansarea single-ului “Still Countin”. Susținut de sintetizatoare electronice pentru jocuri…

- Imbracat cu referințe din filmele și literatura SF, jocuri video și realitate virtuala, noul album al lui Bastille, „Give Me The Future”, exploreaza un taram al minunilor, futurist, fara restricții – fiecare melodie este un peisaj de vis, dansabil, diferit, un loc in care poți calatori inapoi și inainte…

- Curind in Moldova va fi lansat albumul muzical "Balade despre stramoși", compus din diferite istorioare despre stramoșii indepartați, numiți Geto-Daci, care au trait in timpul celților pe teritorii intinse de munte și de cimp. La nord de peninsula Balcanica, intre riurile Tisa, Dunare, Nistru și munții…

- Formația The Hidden Jester a lansat un nou videoclip la piesa „My Way”, rockerii din Jimbolia pregatind pentru zilele urmatoare și lansarea unui nou material discografic. „Albumul va conține noua piese care se refera la multiple personalitați ale unui personaj, același Mr.Anderson ca pe primul album.…