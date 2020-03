Luis Enrique și revenirea la Barcelona - Ce spune antrenorul care a adus ultimul trofeu Champions League pe Camp Nou Este ultimul antrenor care a condus-o pe Barcelona catre trofeul Champions League (în 2015) și nu exclude o revenire la formația unde a avut cel mai mare succes. Luis Enrique a declarat ca a lasat ușa deschisa la toate echipele pe care le-a pregatit și se considera norocos pentru perioada petrecuta pe Camp Nou. Tehnicianul se concentreaza momentan pe naționala Spaniei, pe care o vede capabila sa câștige trofee.



"Cred ca pot antrena oriunde am fost înainte. Am lasat ușile deschise la toate echipele. Perioada petrecuta la Barcelona a fost minunata și voi fi întotdeauna… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

