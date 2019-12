Stiri pe aceeasi tema

- Arsenie Boca a fost unul dintre martirii gulagului comunist din cauza popularitații de care se bucura in perioada regimului comunist. Zoe Daian, nepoata parintelui Arsenie Boca, a acordat un interviu pentru publicația Agerpres in care vorbit despre viața marelui parinte ortodox.„Prin anii…

- Moartea lui Mihai Constantinescu a adus multa durere in inimile tuturor romanilor. Aproape șase luni au incercat medicii sa il puna pe picioare, insa, din nefericire, organismul artistului a cedat. A fost ziua in care sotia lui, Simona, a simtit cum intregul ei univers s-a sfaramat. A fost ziua in care…

- Ivan Milat a decedat in aripa medicala a inchisorii Long Bay, duminica, la ora locala 04:07 (ora 20.07, ora Romaniei, sambata), au indicat Serviciile Corectionale din statul australian New South Wales intr-o declaratie. El fusese diagnosticat cu cancer de stomac si de esofag in luna mai si…

- Rezultatele necropsiei barbatului care a murit la spitalul din Suceava in urma intervenției jandarmilor au fost depuse la dosar, iar potrivit raportului medico-legal, „intre acțiunile de imobilizare și deces exista o legatura de cauzalitate indirecta".

- Un fost gardian de la un lagar de concentrare german a fost trimis in judecata, fiind acuzat ca a contribuit la moartea a mii de persoane, informeaza CNN, citat de digi24.ro.Barbatul in varsta de 93 de ani, denumit Bruno D.

- "Printesa Bucurestilor" si-a luat inima in dinti si a mers la detectorul de minciuni! Fostul model nu a mai suportat presiunile la care a fost supusa si a vrut sa demonstreze ca spune adevarul.

- Ajunul Craciunului din 1455 a fost unul memorabil pentru Vlad Țepeș. Un mare cuceritor, domnitorul, in varsta de 24 de ani la acea vreme, s-a indragostit pe loc. Doua cosițe blonde și doi ochi albaștri i-au venit de hac. Numele fetei care i-a furat inima era Katharina. Avea doar 17 ani și se chinuia…

- Batran strivit de mașina, in comuna Merișani In aceasta dupa – amiaza, un șofer de 22 de ani, din Curtea de Arges, care circula pe DN 7, din direcția Curtea de Argeș catre Pitești, a accidentat mortal un barbat de 76 de ani, din Baiculești, care ar fi traversat neregulamentar, prin loc nepermis. A intervenit…