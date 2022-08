Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Dumitriu (76 de ani), antrenor cu 5 titluri de campion al Romaniei in palmares, atat cu Steaua cat și cu FCSB, a analizat prestația „elevilor” lui Nicolae Dica din turul play-off-ului din Conference League, 1-2 cu Viking. FCSB a pornit drept mare favorita in meciul de pe Arena Naționala cu norvegienii…

- FCSB a invins-o pe Chindia, scor 3-2, pentru prima victorie stagionala din Liga 1. Darius Olaru (24 de ani), mijlocașul roș-albaștrilor, a vorbit despre primul succes al roș-albaștrilor in acest sezon al Ligii 1. Olaru „S-au retras foarte mult in terenul lor, nu ne-au mai pus deloc probleme. Am dus…

- AS Roma l-a prezentat pe Gini Wijnaldum (31 de ani), jucator imprumutat de la PSG, intr-un mod inedit. Formația antrenata de Jose Mourinho se lauda cu o noua lovitura in acest mercato, dupa ce reușise anterior sa-l convinga pe Paulo Dybala sa semneze. AS Roma l-a imprumutat pe mijlocașul Gini Wijnaldum…

- Damien Dussaut (27 de ani), fundaș dreapta care a evoluat in ultimele 3 sezoane la Farul, a semnat cu Rapid. Echipa din Giulești a rezolvat al cincilea transfer al verii. Dupa Paul Iacob (fundaș central), Andrei Ciobanu (mijlocaș central), Florin Ștefan (fundaș stanga) și Valentin Costache (mijlocaș…

- Florin Tanase (27 de ani), golgeterul celor de la FCSB, nu rateaza nicio ocazie sa ii ironizeze pe cei de la CSA Steaua. Tanase continua razboiul declarațiilor dintre FCSB și CSA Steaua. Capitanul roș-albaștrilor nu ii iarta pe suporterii care au ales sa o susțina pe CSA Steaua, acesta considerand ca…

- Gazeta Sporturilor continua proiectul „Matchday experience”, o serie de reportaje speciale pe arenele Ligii 1, cu focus pe experiența suporterului in zi de meci. Azi e randul stadionului, care a primit nota 7,07. ...

- Prima sosire la Politehnica Timisoara pentru stagiunea 2022-23 este cea a lui Silviu Pana, fost component al Petrolului Ploiesti, campioana Ligii 2. Mijlocasul central a semnat un contract valabil pe un an de zile, cu drept de prelungire pentru inca un sezon! Silviu Gabriel Pana s-a nascut pe 24 septembrie…

- Petrolul Ploiești a anunțat primul transfer al verii, dupa ce echipa a promovat in Liga 1. „Lupii galbeni” l-au prezentat astazi pe Florin Borța (22 de ani). Borța evolueza pe postul de fundașul dreapta și vine de la Concordia Chiajna, acolo unde a jucat in sezonul trecut al Ligii 2, fiind imprumutat…