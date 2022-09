Lugoj BEER Fest – programul spectacolelor

Stiri pe aceeasi tema

- Lugojul va gazdui in perioada 16-18 septembrie prima editie a Beer Fest. Evenimentul este organizat de Asociatia Festivaluri pentru Tineri si Primaria Lugoj, in cadrul unui proiect finantat de la bugetul local al municipiului Lugoj. Spectacolele se vor desfasura in Piata Victoriei. Prima editie a Beer…

- Lugojenii, din nou in sarbatoare: sunt așteptați cu distracție, bunatați și vedete la prima ediție a “Lugoj Beer Fest”. Evenimentul, organizat de catre Asociația Festivaluri Pentru Tineri, printr-un proiect finanțat de Primaria Municipiului Lugoj, va avea loc, in perioada 16-18…

- Programul de tabere "ARC", aflat la cea de a XIII -a editie, s-a incheiat sambata la muzeul Cetatea Neamt, peste 1.200 de elevi, studenti si tineri din 18 state, atat din comunitatile istorice, cat si din diaspora, redescoperind Romania prin intermediul atelierelor de limba romana, geografie, istorie,…

- Manifestarile prilejuite de Ruga Lugojeana – 2022 au fost relocate din zona La Plopi, unde au fost programate inițial, in piața din fața Primariei Lugoj. Spectacolele se vor desfașura dupa urmatorul program: duminica, 14 august: program muzical susținut de DJ Kuky (ora 18:00-21:00),…

- A doua zi din cel mai mare festival de muzica electronica de pe plaja din Europa s-a incheiat, iar voia buna și energia au fost la ele acasa. Astazi pe cele cinci scene amplasate au urcat artiști precum Smiley, El Nino, Killa Fonic, Grasu XXL, Deliric & Silet Strike impreuna cu cvartetul Muse, Andre…

- Teatrul de Stat Constanta da startul Stagiunii Estivale a Artelor Spectacolului 2022. SEAS este un eveniment organizat de Teatrul de Stat Constanta si finantat de Consiliul Judetean Constanta. "SEAS STAGIUNEA ESTIVALA A ARTELOR SPECTACOLULUI, iulie august 2022" este un proiect conceput pentru a transforma…

- Cateva sute de ieseni au venit din prima seara la festivalul Rockanotherworld, cap de afis in aceasta noapte fiind trupa Suie Paparude. Sunt amenajate zeci de zone de tip foodcourt si streetfood, o zonala de catarat pentru copii, silent disco si zone de relaxare pana la scena amplasata in capatul complexului…

- 10.000 de angajați din sistemul medical si asistenta sociala protesteaza azi in Piața Victoriei cerand aplicarea grilei salariale la nivelul actual și actualizarea sporurilor și a plații garzilor. Sindicalistii SANITAS mai solicita finantarea voucherelor de vacanta de la bugetul de stat pentru angajatii…