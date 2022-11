Lufthansa angajează tehnicieni, IT-iști, jurişti, piloţi şi personal de cabină. Mii de posturi disponibile Grupul german Lufthansa, unul dintre cei mai mari transportatori aerieni din Europa, a demarat luni o campanie pentru a recruta 20.000 de angajati in Europa, pe fondul unei relansari puternice a traficului aerian si al penuriei de mana de lucru in acest sector, informeaza AFP. Lufthansa “recruteaza 20.000 de noi colaboratori” specializati in “45 de meserii”, la facilitatile din Germania, Austria, Elvetia si Belgia, a informat grupul german intr-un comunicat de presa. Compania este interesata in mod special sa recruteze “tehnicieni, specialisti in IT, juristi, piloti si personal de cabina”. O parte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

