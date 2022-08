Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele partidului Forta Dreptei Ludovic Orban a anuntat ca, in cursul acestei saptamani, formatiunea va sesiza Avocatul Poporului pentru a ataca ordonanta care prevede modificarea Codului fiscal la Curtea Constitutionala.

- Microintreprinderile fara niciun salariat și cele care au activitate in consultanța vor trece la impozitul pe profit, de 16%, conform Ordonanței 16/2022, publicate vineri in Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022, Partea I, prin care Guvernul a operat o serie intreaga de modificari la Codul…

- Potrivit ministrului Finantelor, Adrian Caciu, se urmareste protejarea salariatilor cu venituri de pana la 4.500 de lei.Proiectul de ordonanta de urgenta care vizeaza modificarea Codului fiscal va fi parcurs in prima lectura in sedinta de Guvern de miercuri, a anuntat premierul Nicolae Ciuca."Avem nevoie…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca a vorbit luni dimineata cu premierul Nicolae Ciuca „despre problemele urgente pe care le are Romania”. „Astazi, de dimineata, am stat de vorba cu domnul prim-ministru, dar e un lucru normal. Vorbim in fiecare zi”, a declarat Ciolacu la sediul central al…

- USR a depus miercuri doua sesizari la Curtea Constitutionala care vizeaza proiectele de majorari de salarii din sistemul public trecute saptamana trecuta prin Parlament. Principalele argumente de neconstitutionalitate invocate in sesizari sunt: lipsa fisei financiare, incalcarea principiului bicameralismului,…

- Presedintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la Parlament, ca se va lua o decizie in coaliție referitoare la majorarea salariilor demnitarilor, in cazul in care legea aprobata ieri de Camera Deputatilor va fi promulgata. Mai exact, a aratat ca se va da o Ordonanța…

- ”Cu certitudine, astazi in coalitie vom lua decizia, daca legea va trecede Curtea Constitutionala, se va proroga termenul de aplicare pentru demnitari”, a spus presedintele PSD. Despre modificarea facuta in Camera Deputatilor, prin includerea si a salariilor demnitarilor in aceasta majorare salariala,…