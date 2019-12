Ludovic Orban si-a luat un consilier care a sfatuit-o si pe Viorica Dancila

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban l-a numit, luni, consilier onorific pe Remus Borza, anunta AGERPRES . Potrivit unei decizii a premierului, publicata luni in Monitorul Oficial, lui Remus Adrian Borza i s-a acordat calitatea de consilier onorific al prim-ministrului, iar activitatea acestuia este neremunerata.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca in proiectul de buget pe anul viitor au fost prevazute sumele necesare pentru marirea pensiilor de la 1 septembrie, potrivit legii pensiilor, dar si pentru maririle de salarii, prevazute in legea salarizarii unitare. "Noi am prevazut in legea bugetului…

- Grupul german BMW a anuntat marti ca va incepe in primavara constructia fabricii de un miliard de euro din Debrecen, Ungaria, conform agentiei de presa MTI, informeaza Budapest Business Journal. Consiliul local din Debrecen (oras aflat la 195 km est de Budapesta) finalizeaza lucrarile la fundatia…

- ​Plecat de la ALDE, deputatul Remus Borza anunța chiar în preziua moțiunii ca 15 parlamentari, mulți dintre ei care au semnat moțiunea, i se alatura în proiectul de relansare a partidului Forța Naționala și o vor susține pe Viorica Dancila. „Forța Naționala se relanseaza în…