Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anunțat marți, in plenul camerei Deputaților, ca se retrage din grupul parlamentar al PNL. El a spus ca iși va continua activitatea ca parlamentar neafiliat. In discursul sau, Orban l-a atacat...

- Fostul lider liberal Ludovic Orban, fost presedinte al Camerei, si-a anuntat marti, in plen, retragerea din grupul deputatilor PNL, decizia in acest sens fiind luata inca de saptamana trecuta. El a declarat ca ceea ce s-a intamplat in ultimele patru luni „depaseste orice imaginatie, fiind creata…

- Fostul presedinte al PNL Ludovic Orban și-a anunțat marți, în plenul Camerei Deputaților, demisia din grupul parlamentar al PNL, spunând ca "înca" nu pleaca și din partid. "Din pacate, astazi nu am alta soluție pentru onorarea obligațiilor morale decât de a ma…

- Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, și-a anunțat, marți dimineața, in plenul Parlamentului demisia din grupul parlamentar al PNL, precizand insa ca nu demisioneaza inca și din partid. El a anunțat ca iși va continua activitatea ca parlamentar neafiliat. Fostul președinte al PNL și-a anunțat demisia…

- Ludovic Orban a parasit grupul parlamentar al PNL. Atac la adresa conducerii partidului și a președintelui Iohannis. Declarații Ludovic Orban a parasit grupul parlamentar al PNL și iși va continua activitatea ca dezafiliat, fara insa a demisiona din partid. Acesta și-a anunțat gestul in Parlament,…

- Evenimentele sportive desfașurate in Romania vor avea de suferit din nou de lipsa spectatorilor. Motivul sunt noile decizii ale CNSU cu privire la rata incidenței de infectare. In noile condiții, de exemplu meciurile de fotbal din Liga 1, care și-așa se desfașoara cu o capacitate mica de spectatori,…

- Mihaela Radulescu a facut un gest extrem pentru fiul ei, ceva ce i-a lasat pe toți fanii ei cu gura cascata. Cum a ajuns Ayan la o clinica de dezintoxicare. Motivul mamei sale este unul incredibil. Mihaela Radulescu și-a dus fiul la o clinica de dezintoxicare Celebra Mihaela Radulescu nu mai are nevoie…

- Ioana Simion, soția lui Ilie Nastase, ar fi trebuit sa fie astazi prezenta la Star matinal e pe val, insa aceasta a marturisit ca au intervenit cateva probleme. Contactat in direct, Ilie Nastase a marturisit ce s-a intamplat cu partenera sa de viața.