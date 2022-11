Stiri pe aceeasi tema

- Problema pensiilor speciale nu poate fi rezolvata pe termen lung decat printr-o modificare a Constituției, in sensul in care principiul contributivitații in acordarea pensiilor din sistemul public sa fie instituit prin legea fundamentala, declara la RFI deputatul Ionel Danca (Forța Dreptei), scrie…

- Avocatul Poporului a sesizat, joi, Curtea Constitutionala cu privire la unele articole din Legea statutului judecatorilor si procurorilor, potrivit obiectiei de neconstitutionalitate afisata pe site-ul institutiei. Cele trei legi ale Justitiei au fost atacate la CCR si de catre parlamentari ai USR…

- Fostul premier al Romaniei, actual lider al partidului Forța Dreptei, critica atitudiea lui Nicolae Ciuca in privința ordonanței 119. Orban compara poziționarea actualului premier cu cea a lui Victor Ponta in cazul Roșia Montana și, in final, ii cere demisia din fruntea Guvernului. Fii la…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, afirma ca propunerea facuta de liberali pentru functia de ministru al Educatiei - consilierul prezidential Ligia Deca - demonstreaza ca deciziile din PNL sunt luate de catre presedintele Klaus Iohannis. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Fostul premier Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, face o mutare impotriva celorlalte partide politice, prin care ar urma sa le dea lovitura de grație.Planul lui Ludovic Orban este de a... Citește AICI ce LOVITURA DE GRAȚIE pregatește Ludovic Orban - Proiectul depus in ACEASTA SAPTAMANA... …

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, anunța ca anul viitor nu va exista nicio modificare a Codului Fiscal. El a facut aceasta declarație dupa o intalnire cu reprezentanții mediului de afaceri reuniți in Confederatia Patronala Concordia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele american, Joe Biden, inca nu s-a decis daca va candida la realegerea sa in 2024, a afirmat el intr-un interviu difuzat duminica, scrie AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Presedintele USR, Catalin Drula, impreuna cu Ludovic Orban, presedintele “Forta Dreptei”, si Eugen Tomac, presedintele PMP, i-au solicitat premierului Nicolae Ciuca, printr-o scrisoare deschisa, sa refuze acordarea de vize turistice cetatenilor rusi si sa sustina o astfel de masura si la nivelul…