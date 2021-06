Ludovic Orban a declarat duminica dimineața ca nu ii sta in fire sa se certe cu colegii (min. 2:45) referindu-se la amenințarile lansate sambata in spațiul public de Rareș Bogdan care lasa de ințeles ca are atat de multe de spus despre Ludovic Orban incat “il va durea stomacul”. Totodata, Ludovic Orban a raspuns […] The post Ludovic Orban reacționeaza la amenințarile lui Rareș Bogdan: “Nu ma tem de nimic”/ “Nu am secrete” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .