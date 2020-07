Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban susține ca protestul din Piața Victoriei a fost intens pregatit in culise și se intreaba care a fost motivul real al acestui protest.Citește și: Raluca Turcan scapa porumbelul: prioritatea noastra este organizarea alegerilor ”Protestul, mișcarea de astazi a fost…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca miercuri va convoca ministrii si institutiile cu atributii de control pentru a se realiza o analiza a planului de masuri care vor intra in vigoare in perioada urmatoare. Seful Executivului spune ca autoritatile vor sa se asigure ca vor fi respectate regulile privind…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, in Parlament, la „Ora premierului” ca Guvernul pregatește un plan de reconstrucție a economiei pe baze sanatoase. Premierul a prezentat masurile pe care le pregatește Guvernul. Orban susține ca pana acum aproape 5.000 de credite au fost deja aprobate in cadrul…

- Cum va arata Romania din 15 mai, cand intra in stare de alerta. Purtarea maștii devine obligatorie, restaurantele și mall-urile raman inchise, programul angajaților va fi decalat Guvernul a aprobat in sedinta de luni un proiect de lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei…

- Ludovic Orban a declarat Romania nu a fost pregatita pentru acest pericol. Nu am avut stocuri strategice, materiale, medicamente, structurile de sanatate publica, foarte multe spitale, nu au fost pregatite sa faca fața unor astfel de provocari. El a precizat ca Guvernul a avut o atitudine preventiva…

- Purtarea mastilor de protectie este obligatorie in Cehia inca din martie, iar primele saptamani au fost incordate: mastile nu se gaseau pe nicaieri, dar Politia te amenda daca nu te protejai.Din 15 mai, purtarea mastilor va deveni obligatorie si in Romania, cel putin in spatiile inchise. Autoritatile…

- La nivel național, ieri erau inregistrate 11.339 de persoane confirmate a fi infectate cu noul coronavirus, din care 246 in Ilfov @ Au murit peste 630 de persoane, iar 3.141 au fost declarate vindecate, la nivel național Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, nr. 496 ediția print Romania a depașit pragul…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni seara, ca Romania va primi 200 de ventilatoare pentru sectiile de Terapie Intensiva, in urma discutiei pe care presedintele Klaus Iohannis a avut-o cu presedintele Donald Trump. Orban spune ca se fac in continuare pregatiri, in eventualitatea unui al doilea…