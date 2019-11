Ludovic Orban, primul anunţ despre plata salariilor "Domnule ministru al Finantelor, aveti o sarcina extrem de dificila, si anume sa pregatiti rectificarea bugetara, deja am primit semnale din partea foarte multor autoritati locale ca le lipsesc resursele financiare pentru a putea incheia in cele mai bune conditii si pentru a efectua toata platile. De asemenea, sunt foarte multe restante in ceea ce priveste executia bugetara, atat pe PNDL, unde se pare ca este vorba de plati neonorate pentru situatii de lucrari realizate de 5 miliarde", a afirmat Orban, la inceputul primei sedinte de Guvern. El a mai spus ca firmele private trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

