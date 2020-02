Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, de cand virusul ucigas din China a inceput sa faca numeroase victime si in Italia, tot mai multi romani se intorc pe meleaguri romanesti. Italia fiind tara in care locuiesc cei mai multi romani.

- Autoritatile romane au stabilit ca, la sosirea pe teritoriul Romaniei, toti calatorii asimptomatici din zonele afectate de coronavirus, respectiv Hubei (China), cele 11 localitati din Italia, dar si persoanele care inca se mai afla pe nava de croaziera Diamond Princess vor intra direct in carantina,…

- Ieri, ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat ca nerespectarea masurilor privind carantina de catre romanii care revin in tara din zonele afectate de coronavirus va fi sanctionata penal. Ministrul a invocat articolul 352 din codul penal care prevede inclusiv pedeapsa cu inchisoarea pentru „zadarnicirea…

- Romanii care se intorc din zonele de risc din Italia și trec frontiera terestra fara sa anunțe de unde vin și unde urmeaza sa ajunga ar putea constitui un adevarat pericol daca sunt purtatori ai noului coronavirus. Pe de alta parte, autoritațile intarzie nejustificat demararea unei campanii de informare…

- In cadrul unei conferinte de presa la sediul MAI, el a anuntat, de asemenea, ca a avut loc o videoconferinta la care au participat toate comitetele judetene pentru situatii de urgenta."In urma discutiilor, am decis si am votat cu unanimitate de voturi cateva articole importante care fac parte din aceasta…

- ■ duminica, prefectul a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta ■ nemultumit ca n-a fost informat despre intoarcerea unor romani din Italia, se pare ca reprezentantul Guvernului in teritoriu a solicitat demiterea conducerii Directiei de Sanatate Publica ■ Apropierea de Romania a pericolului…

- Raluca Turcan a amintit intr-un interviu acordat Gandul Live ca, printre cele 25 de ordonante de urgenta adoptate intr-o singura sedinta, Guvernul a adoptat un act normativ pentur a preveni raspandirea coronavirusului. "Este important sa pastram un echilibru și sa nu se instaureze panica.…

- Surse din PNL au declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca la intalnirea de la Vila Lac 1 s-a discutat despre alegerile locale si s-ar fi stabilit ca de principiu se pot face alianțe cu oricine in afara PSD, dar "sa ne ferim de USR". De asemenea, liberalii au mai discutat ca nu trebuie sa raspunda…