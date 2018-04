Ludovic Orban: PNL va initia o campanie nationala de informare si constientizare cu privire la Pilonul II de pensii

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul National Liberal (PNL) va depune saptamana viitoare motiunea impotriva ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat duminica, la Botosani, presedintele PNL, Ludovic Orban. Potrivit acestuia, motiunea, care va fi inregistrata la Camera Deputatilor, va face referire la "starea absolut…

- Partidul National Liberal (PNL) va initia o campanie nationala de informare si constientizare a cetatenilor cu privire la rolul si importanta Pilonului II de pensii, a anuntat duminica, la Botosani, presedintele PNL, Ludovic Orban. Potrivit acestuia, campania va avea loc in contextul in…

- PNL va declansa o campanie de informare a cetatenilor romani cu privire la tentativa coalitiei majoritare PSD - ALDE de a "nationaliza" Pilonul II de pensii, a anuntat liderul liberal, Ludovic Orban."Biroul Executiv al PNL a decis inceperea unei campanii de informare si constientizare a cetatenilor…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA) implementeaza campania nationala de prevenire a consumului de canabis „#POTALTFEL!”, care are drept scop cresterea nivelului de informare si constientizare, in special in randul tinerilor (15-24 de ani), asupra efectelor medico-psiho-sociale ale consumului de canabis.

- PNL afirma intr-un comunicat de presa transmis joi ca va folosi toate mijloacele legale pentru a opri desfiintarea Pilonului II de pensii. Liberalii considera ca nealimentarea conturilor individuale de pensie ale romanilor din Pilonul II va duce la falimentul sistemului de pensii administrate privat,…

- Odata ajunsi in fruntea tarii, oamenii uita, de regula, ca sunt efemeri acolo. Treptat, in straduinta de a-si mentine pozitia, capata, de asemenea, perceptia, pe care incearca sa o inoculeze si altora, potrivit careia toti ceilalti reprezinta de fapt "inamicul", intr-o crancena lupta de…

- Directia de Servicii Publice, Sport si Agrement (DSPSA) din cadrul Primariei municipiului Botosani va derula o campanie de sterilizare gratuita a cainilor de rasa comuna, a declarat, vineri, directorul executiv al DSPSA, Eugen Turcanu. Potrivit acestuia, sterilizarea va fi facuta, in lunile aprilie…