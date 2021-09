Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis, miercuri seara, liberalilor din filiala Sector 1 ca pe 25 septembrie au de ales intre o optiune buna si una proasta la sefia partidului, adaugand ca la acea data se alege presedintele formatiunii politice si nu “distribuitorul de resurse pentru proiectul ‘Romania Educata'”. “Avem de ales intre o optiune buna si una proasta. Asta este. (…) Sectorul 1 e o oaza de democratie, Valcea e o oaza de democratie, nu e peste tot asa. Presedintii care vor sa candideze la o functie in Biroul Executiv in filialele in care presedintii au trecut de partea lui Florin…