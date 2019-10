Stiri pe aceeasi tema

- Ion Ștefan, propus ministru al Dezvoltarii, a fost avizat negativ in comisiile reunite pentru administrației publica din Parlament, fiind al doilea liberal care a primit un astfel de aviz, dupa Florin Cițu, nominalizat la Ministerul Finanțelor.Au fost 19 voturi „impotriva” și 17 voturi „pentru”…

- Liderul USR, Dan Barna, candidat la Presedintia României, a declarat joi la Zalau ca guvernul propus de Ludovic Orban are câteva personalitati, dar si ministri unde ar putea sa existe alternative, însa decizia îi apartine premierului desemnat."Am vazut lista ministrilor.…

- "Marti si miercuri vom avea runda de discutii cu partenerii alaturi de care am depus motiunea de cenzura si alaturi de care am reusit demiterea Guvernului PSD. In cursul zilei de maine ne vom intalni cu delegatiile ALDE, PMP, UDMR si USR, iar miercuri ne vom intalni cu reprezentantii Pro Romania",…

- Ludovic Orban a anuntat vineri, la trei zile de cand a fost oficial desemnat premier si insarcinat sa formeze noul guvern, ca acesta e gata in proportie de 33%, in sensul ca pentru fiecare minister are 3 variante. El promite insa ca pana va incepe a doua runda de negocieri cu partidele politice va alege…

- Dezbaterea și votul vor avea loc joi viitoare Moțiunea de cenzura la adresa Guvernului, „Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis urgent”, este citita, in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului de joi. Dezbaterea și votul vor avea loc joia viitoare, de la 10.00. Documentul…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat duminica seara ca depunerea moțiunii de cenzura întârzie pentru ca exista o diferența între ceea ce declara liderii politici din așa-zisa opoziție ca susțin moțiunea și atitudinea ”de facto”, întrucât înca nu s-au întrunit…

- "Multi analisti, cu pretentii, spun ca premierul este vinovat ca nu s-a asigurat ca ministri lasa la carma ministerelor un secretar de stat atunci cand demisioneaza. Sa citeasca, sa se informeze exact si apoi sa faca presupuneri! In momentul in care un ministru paraseste Guvernul, orice delegare…

- Ludovic Orban a amintit ca in istoria postdecembrista au mai existat doua astfel de voturi, la ambele fiind necesara majoritatea deputatilor si senatorilor, respectiv in 2007, in urma retragerii PDL din guvern si in 2014, ca urmare a trecerii PNL in opozitie, cand Victor Ponta a solicitat votul Parlamentului.Liderul…