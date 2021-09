Ludovic Orban nu rupe partidul Pisalogit de catre un moderator sa vorbeasca despre influența serviciilor secrete in campania pentru alegerile din PNL, Ludovic Orban – in timpul ultimului interviu – nu a cazut in capcana intinsa. A preferat sa dea mesaje de forța delegațiilor la Congresul de la sfarșitul acestei saptamani. Mai mult decat atat a scos predicatul mult așteptat: nu va rupe partidul. Totuși, e greu de ințeles de ce liderii in competiție pentru șefia PNL aleg mijloacele de informare in masa pentru convingerea a catorva mii de alegatori. Nu erau mai simple mesajele directe? Sau camerele de chat? Și in USR-PLUS se va… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moțiunea de cenzura introdusa de USR-PLUS și AUR impotriva cabinetului Cițu a bulversat scena politica romaneasca, dar valurile cele mai mari par sa vina dinspre PSD. Aproape zilnic, liderii PSD, fie ca e Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Gabriela Firea, Mihai Tudose sau Vasile Dincu anunța diverse scenarii…

- Președintele intervine brutal in criza guvernamentala. KIaus Iohannis pune tunurile pe USR-PLUS și susține ca „noua alianța” cu AUR este „un afront la adresa romanilor” și ca partidul lui Barna si Ciolos s-ar fi discreditat iremediabil. O ieșire cu totul stranie in afara Constituției care impune șefului…

- ​​Amenințat cu moțiunea de cenzura de catre USR-PLUS, premierul Florin Cîțu spune ca miniștrii formațiunii conduse de Barna și Cioloș ar trebui sa-și prezinte demisiile de onoare daca demersul va fi pus în practica. „Cred ca în România mai avem onoare. Cînd…

- „Eu știu ca și in statutul Partidului Social Democrat, și in statutul Partidului Național Liberal persoanele care au condamnari penale nu pot sa acceada la conducere și la funcții publice. (…) Ce facem cu Fara penali in funcții publice? Fara penali reabilitați in funcții publice, deci reabilitam, pai…

- „Marea problema e ca in continuare Florin Cițu e premier. Eu, personal, nu ma așteptam, cu toata indarjirea președintelui, ca el e autorul moral a tot ce se intampla acum in Romania… El și-a dorit aceasta coaliție a perdanților, a incalcat spiritul Constituției și nu a lasat PSD sa faca propunerea de…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a dat asigurari, marți , la Vila Lac, dupa o ședința informala a liberalilor care il susțin pe premierul Florin Cițu pentru șefia PNL, ca șeful Guvernului nu va fi schimbat. „Ii asigur pe toti ca si Barna si Ciolos sunt oameni responsabili si vor sa mearga…

- Marcel Ciolacu critica lipsa de reactive a președintelui Klaus Iohannis și a liderilor USR-PLUS in cazul condamnarii penale a lui Florin Cițu, care a fost inchis doua zile in Statele Unite, dupa ce a fost gasit beat la volan. „Avem o lege foarte clara in care nu poti sa fii membru al Guvernului Romaniei…

- Cu mai puțin de doua luni inainte de congresul pentru șefia PNL și intr-o campanie electorala interna plina de scandaluri, fostul deputat liberal Ovidiu Raețchi atrage atenția intr-un asupra alunecarii lui Ludovic Orban intr-un tip de discurs naționalist de tip Liviu Dragnea și prevestește, intr-un…