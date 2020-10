Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Romania nu intenționeaza, in acest moment, sa ia alte masuri restrictive in contextul pandemiei, a declarat, marți seara, premierul Ludovic Orban. In contextul in care Romania a ajuns mar...

- Guvernul nu intentioneaza, la ora actuala, sa ia alte masuri restrictive in contextul pandemiei de COVID-19, ci sa aplice legislatia, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. Acesta a fost intrebat despre declaratiile facute de vicepremierul Raluca Turcan, luni, la un…

- Autoritatile franceze vor impune pentru Paris si regiunea pariziana nivelul maxim de alerta sanitara la inceputul acestei saptamani ca urmare a cresterii numarului de persoane infectate cu noul coronavirus, conform unui anunt facut duminica de biroul premierului Jean Castex, transmite Reuters.…

- Un atac cu arma alba a avut loc vineri la Paris, in apropiere de fostul sediu al revistei de satira Charlie Hebdo, care a fost tinta unui atentat in ianuarie 2015, relateaza BFMTV si AFP.Patru persoane au fost ranite, dintre care doua au nevoie de ingrijiri medicale de urgenta, in acest atac…

- Manifestațiile ar putea fi din nou permise, cu un numar limitat de persoane și cu respectarea unor reguli. Anuntul a fost facut astazi de premierul Ludovic Orban. Acesta a spus ca, odata cu prelungirea starii de alerta in Romania, vor exista noi masuri de relaxare a unor restricții, potrivit Hotnews.…

- Guvernul a pregatit mai multe masuri referitoare la inceperea anului școlar 2020 – 2021, potrivit unui anunț facut de premierul Ludovic Orban. Una dintre ele prevede alocarea sumeai de 175 de milioane de euro autoritaților locale pentru a achiziționa tablete, laptopuri și materiale sanitare. „Am avut…

- Ședința de Guvern la Palatul Victoria. Ludovic Orban le-a cerut miniștrilor actele necesare implementarii unor masuri economice din programul de relansare economica. Guvernul urmeaza sa adopte proiectul de ordonanta de urgenta privitoare la miliardul de euro disponibilizat ca urmare a cresterii flexibilitatii…

- Guvernul a adoptat, miercuri, o Hotarare privind noile masuri de restrictie care vor intra in vigoare in perioada urmatoare. Hotararea vine in completarea Hotararii de prelungire a starii de alerta.