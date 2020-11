Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban anunța ca incepand de saptamana viitoare se schimba regulile pentru persoanele care vin in Romania, din țarile cu nivel superior de Covid (considerate roșii). „Impreuna cu reprezentanții Comitetului Național pentru Situații de Urgența vom decide luni sa reintroducem masuri restrictive…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca luni va avea loc reuniunea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, urmand ca intr-o sedinta de Guvern sa fie aprobata prelungirea starii de alerta. Dupa iesirea din starea de urgenta, Romania a intrat, pentru prima data, in starea de alerta la data de 15…

- Premierul Ludovic Orban a declarat astazi, la Orsova, ca nu exista scenariul ca Romania sa se intoarca la starea de urgenta si la carantina. "Nu exista un astfel de scenariu, dupa cum vedeti, de 5 saptamani am oprit cresterea numarului de infectari, ba chiar am avut doua saptamani o usoara tendinta…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la Orsova, ca nu exista scenariul ca Romania sa se intoarca la starea de urgenta si carantina, afirmand ca situatia este sub control. „Nu exista un astfel de scenariu, dupa cum vedeti, de cinci saptamani am oprit cresterea numarului de infectari, ba chiar am…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, vineri, ca nu ia in calcul revenirea la starea de urgența și carantina, dar ca urmeaza sa fie prelungita starea de alerta, noteaza Agerpres.Ludovic Orban a precizat ca situația este in acest moment sub control, chiar daca numarul cazurilor noi de infecții cu coronavirus…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la Orsova, ca nu exista scenariul ca Romania sa se intoarca la starea de urgenta si carantina, afirmand ca situatia este sub control. "Nu exista un astfel de scenariu, dupa cum vedeti, de cinci saptamani am oprit cresterea numarului de infectari, ba chiar am…

- Nu exista scenariul ca Romania sa se intoarca la starea de urgența și carantina, a declarat premierul Ludovic Orban, vineri, la Orșova, la prezentarea proiectului „Conducta de transport gaze naturale pe...

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la Orsova, ca nu exista scenariul ca Romania sa se intoarca la starea de urgenta si carantina, afirmand ca situatia este sub control.Ministerul Sanatații, ancheta interna dupa ce o cantareața ar fi ajuns sa se ocupe de monitorizarea Spitalelor Regionale…