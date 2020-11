Stiri pe aceeasi tema

- Aproape un milion de copii nu au avut acces la educație în ultimele luni, potrivit documentului Planul Național de Reziliența și Redresare. Unul din trei elevi din România nu a avut acces la școala online în ultimele luni, potrivit Edupedu.…

- “Aproape un milion de copii”, adica unul din trei elevi din Romania, nu au avut acces la educație timp de mai multe luni, dupa decizia de inchidere a școlilor, potrivit documentului Planul Național de Reziliența și Redresare, consultat de Edupedu.ro. Este un document de lucru al Guvernului,…

- Astfel, parinții care au copii de pana la 12 ani sau pana la 26 de ani in cazul celor cu handicap, pot depune o cerere la angajator pentru a avea zile libere in perioada de timp cat școlile sunt inchise, potrivit Realitatea.net Prevederile se aplica parintilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele…

- Mircea, Veronica și frații Spiridon și Maria au avut surpriza de a primi in dar cate o tableta cu care vor putea sa participe la cursurile online. Antigona Pomparau, unul dintre inițiatorii acestui proiect, a explicat și criteriile in baza carora au fost oferite tabletele. "In propunerile ...

- Intrebat, la Digi24, ce piețe se inchid, daca e cu referire la targuri de Craciun, de exemplu, sau la piețele alimentare, premierul a raspuns: "Piețe agroalimentare inchise", adaugand ca aici riscul oricum e mai mare, din cauza plații cash. Ludovic Orban a precizat ca e "posibil sa ramana…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, intrebat de ce afterschool-urile și creșele au ramas deschise, in timp ce școlile și gradinițele au fost inchise, ca in primele cazuri nu au fost semnalate cazuri. „Din informațiile pe care le avem, au fost respectate masurile și nu au fost cazuri”, a…

- Ziarul Unirea Zile LIBERE și 75% din salariul de baza GARANTAT, pentru parinții din Aiud care aleg sa stea cu copii lor, cat timp școlile sunt inchise. Legile puse la dispoziție de Primarie Zile LIBERE și 75% din salariul de baza GARANTAT, pentru parinții din Aiud care aleg sa stea cu copii lor, cat…

- Premierul Ludovic Orban spune ca vor fi luate "masurile legale" daca exista cadre didactice care refuza sa predea online. Ludovic Orban a spus, luni, ca ministrul Educației, Monica Anisie, are astazi consultari cu reprezentanții asociațiilor comunelor, orașelor și municipiilor și va analiza cu autoritațile…