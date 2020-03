Stiri pe aceeasi tema

Premierul interimar, Ludovic Orban, a declarat joi ca este "surprins foarte placut" de prestatia "din ce in ce mai buna" a membrilor Cabinetului sau, referindu-se la avizul pozitiv obtinut la audierile din comisiile parlamentare de specialitate de mai multi dintre acestia, in calitate de ministri propusi…

Presedintele Klaus Iohannis are, marti, o intalnire de lucru cu premierul interimar, Ludovic Orban, la care vor participa si ministrii Apararii si Economiei.

Premierul desemnat Ludovic Orban ar trebui sa ia act de decizia Curții Constituționale, care arata ca exista conflict intre presedintele Iohannis si Parlament, și sa iși depuna mandatul, a anunțat fostul judecator CCR, Toni Grebla.

Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, ca a convenit cu premierul desemnat, Ludovic Orban, ca, in cazul celui de-al doilea Guvern care va veni in Parlament, principalul obiectiv din program sa fie alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, astfel incat sa existe acest mandat din partea…

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a anunțat ca va depune in Parlament aceeași lista de miniștri din Cabinetul Orban 1. El a explicat ca programul de guvernare a suferit mici modificari fiind adaugate o serie de obiective."Guvernul are aceeași componența. Sunt mulțumit de activitatea fiecarui…

Premierul liberal Ludovic Orban a anuntat astazi ca va fi amanat cel mai probabil, termenul de intrare in vigoare a dublarii alocatiilor pentru copii. „(…)Cel mai probabil, solutia pe care vom merge este de a proroga termenul de intrare in vigoare a legii pana cand vom avea posibilitatea de a asigura…