- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie sa sprijine valorile traditionale ale romanilor, precum familia, biserica, satul romanesc, comunitatea, context in care a afirmat ca PNL are niste parteneri de guvernare care de multe ori se comporta ca si cum nu s-ar fi nascut in Romania.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca inspectorul scolar general de la Braila a fost demis din functie pentru ca este sustinatorul sau in campania interna pentru alegerile din partid. „La Braila a fost demis inspectorul scolar general care era sustinatorul meu declarat si care era presedintele organizatiei…

- Primarul Municipiului Cluj-Napoca Emil Boc a declarat ca Partidul National Liberal nu intra la Guvernare, daca nu era presedintele Klaus Iohannis si ca actualul presedinte al partidului nu mai poate sa duca partidul la nivelul urmator, argumentand ca rolul sau a fost important la alegerile europarlamentare…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, anunta ca îl sustine pe Ludovic Orban la sefia partidului, "singurul care s-a opus împrietenirii cu PSD din respect pentru alegatorii de dreapta si care a suferit politic pentru verticalitatea lui". "Eu nu mi-as face un proiect…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca formatiunea se pregateste de alegeri la toate nivelurile, local, judetean si apoi national, dar ca singurul lucru pe care si-l doreste este ca acolo unde exista mai multi candidati si exista competitii, sa fie campanii pozitive, bazate pe proiecte.…

- Costel Alexe, presedintele Consiliului Judetean Iasi, anunta ca marti, 27 aprilie, a fost invitat la DNA pentru a i se aduce la cunoștința ca, in dosarul care il vizeaza, a primit calitatea de inculpat, iar procurorii au dispus impunerea controlului judiciar. Alexe anunta ca se autosuspenda din functia…

- „Coaliția merge mai departe”, a transmis Ludovic Orban, președintele PNL, sambata intr-un mesaj pe Facebook. De asemenea, Orban a insistat asupra declarației facute anterior in cursul zilei, anume ca „orice ministru, inainte de a-și ataca premierul, trebuie sa iși scrie demisia”. Ludovic Orban a transmis,…