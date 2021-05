Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat marti ca nu comenteaza decizia Bancii Nationale de a o angaja pe Viorica Dancila pe un post de consultant, apreciind in mod ironic ca o recomanda "vocea si talentul". "Stirea initiala am inteles ca nu e adevarata. Am vazut ca este o dezmintire,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ironizeaza noua poziție caștigata de Viorica Dancila la BNR. Intrebat ce o recomanda pentru aceasta funcție, Ludovic Orban a spus: „Vocea și talentul.” „Știrea inițiala am vazut ca nu e adevarata, ca e angajata pe un post de consilier. Vocea și talentul o recomanda.…

- Viorica Dancila este viitorul consilier pe strategie al lui Mugur Isarescu. Fostul premier ar urma sa inceapa munca de la 1 iunie, transmite Antena3. Consilier pe Strategia de Sustenabilitate și Energie Verde este funcția pe care Viorica Dancila o va ocupa la Banca Naționala Romana. Fostul premier…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca secretarul de stat numit de PNL la Ministerul Economiei a fost delegat de ministrul Claudiu Nasui sa se ocupe de industria de aparare, dar fara sa primeasca in subordine și companiile din industria de aparare. Orban a raspuns astfel intrebarilor…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, ca partidul sau nu va vota alaturi de USR PLUS proiectul de lege inițiat de formațiunea condusa de Dan Barna și Dacian Cioloș, care prevede acordarea unei zile libere pentru persoanele care doresc sa se vaccineze. “Nu au discutat cu noi inainte de depunerea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ii pune la punct pe liberalii care au cerut demisia lui Vlad Voiculescu, facand apel, in ședința de luni a Biroului Executiv al partidului, ”sa fie mai rezervați” in comentariile referitoare la ministrul Sanatații. Președintele PNL, Ludovic Orban, le-a spus colegilor…

- George Simion atrage din nou atenția cu o declarație ieșita din comun. Intr-un razboi al declarațiilor cu Ludovic Orban, Simion l-a acuzat pe președintele Camerei Deputaților ca bea in Parlament. Anterior, Orban a spus despre membrii AUR ca sunt “excentrici” și ca “mananca in sala de plen”, scrie G4Media.…

- Președintele PNL a fost invitat de liderii Blocului Național Sindical sa țina un discurs la congresul lor, prilej cu care Ludovic Orban i-a asigura pe sindicaliști ca are toata deschiderea la dialog, așa cum a avut in toți anii anteriori. Florin Cițu, colegul sau de partid, ii amenința zilele trecute…