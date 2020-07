Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a stabilit noi masuri pentru limitarea raspandirii epidemiei de Covid-19. Printr-o decizie aprobata de CNSU, marți, sunt supuse aprobarii și adoptarii in Guvern, se impune purtatea obligatorie a maștilor de protecție și in spațiile deschise. De asemenea,…

- Autoritatile din comuna Gornet, din Prahova au atacat in instanta decizia Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) de a introduce in carantina satul Gornet din aceasta comuna si cer despagubiri in cuantum de 500.000 de euro care ar urma sa fie impartiti celor care au fost „prejudiciati” din…

- Prima localitate introdusa in carantina dupa adoptarea noii legi este din județul Giurgiu, iar ordinul a fost emis, miercuri, de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Ordinul a fost emis miercuri pentru localitatea Cartojani, din comuna Roata de Jos, din județul Giurgiu. Carantina…

- “Azi, in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, am emis o Hotarare care sta la baza Hotararii de Guvern adoptata azi (marti n.r), in baza Legii 136 (Legea 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic – n. r.) si anume: Institutul…

- Inca cinci state – Italia, Finlanda, Estonia, Irlanda si teritoriul european al Frantei (Franta metropolitana) – au fost adaugate pe lista tarilor exceptate de la aplicarea masurilor de carantina/ izolare (zona verde), arata Agerpres. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, convocat luni de premierul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența, condus de Ludovic Orban, a elaborat o hotarare privind continuarea masurilor de restricție, dar și de relaxare, in contextul expirarii starii de alerta, pe data de 15 iunie. Restricțiile vor fi ridicate in anumite cazuri, cu anumite excepții și in anumite…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat luni seara la Digi24 ca este un lucru bun ca oamenii iși folosesc mașina personala pentru a se deplasa, in ciuda inconvenientului ca se ingreuneaza traficul, insa in felul acesta evita sa se infecteze cu noul coronavirus, riscul…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a declarat stare de alerta in Romania incepand cu data de 15 mai. In timpul starii de alerta se aplica noi restrictii, inclusiv in ceea ce priveste circulatia. Daca in interiorul locaitatilor de resedinta circulatia este permisa fara declaratie pe…