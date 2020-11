Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, ca in localitațile care vor fi in carantina in ziua alegerilor parlamentare toți cetațenii vor putea merge la vot. De asemenea, premierul a precizat ca pentru persoanele aflate in carantina, izolare sau internate in spital va fi adusa urna mobila. „In toate…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, ca in localitațile care vor fi in carantina in ziua alegerilor parlamentare toți cetațenii vor putea merge la vot. De asemenea, premierul a precizat ca pentru persoanele aflate in carantina, izolare sau internate in spital va fi adusa urna mobila.

- Cetațenii care au domiciliul sau reședința in localitațile carantinate și nu pot susține examene teoretice sau practice programate in perioada carantinata, vor fi reprogramați din oficiu la o data ulterioara care va fi comunicata reprezentanților școlilor de șoferi. Este vorba de persoanele din urmatoarele…