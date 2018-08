Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, referitor la anuntul lui Liviu Dragnea, privind suspendarea lui Klaus Iohannis pentru inalta tradare, ca este doar o ineptie pe care a prezentat-o liderul PSD, acesta fiind "rupt de realitate din dorinta de a scapa de puscarie".

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca documentul pentru punerea sub acuzare a presedintelui Klaus Iohannis pentru inalta tradare este finalizat, dar ca inca PSD si ALDE nu au luat o decizie in aceasta...

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, explica ca o decizie "general obligatorie" este opozabila tuturor celor care se supun legislației.