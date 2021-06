Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban a afirmat ca reprezentantii Comisiei Europene nu au respins Planul National de Redresare si Rezilienta. El a mai spus ca PNRR trebuie sa fie prioritatea zero pentru Executivul, iar Guvernul trebuie sa se concentreze cu toata atentia si seriozitatea sa completeze Planul cu…

- Premierul Florin Cițu va prezenta in Parlament, miercuri, de la ora 13.00, Planul Național de Redresare și Reziliența, iar partidele parlamentare iși vor putea prezenta poziția cu privire la proiect, a anunțat preșeintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. „Birourile Permanente Reunite au hotarat convocarea…

- Dialogul cu Comisia Europeana este unul continuu, inclusiv pe programele operationale, nu doar pe Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a sustinut Marius Vasiliu, secretar de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Reprezentantii Ministerului Investitiilor si…

- România va arata Comisiei Europene ca România are capacitatea de a produce hidrogen pe care sa-l injecteze în rețeua de gaze, a declarat Virgil Popescu, ministrul energiei, într-un interviu pentru Agerpres. Potrivit acestuia, Transgaz lucreaza la investitii pentru a putea prelua…

- ”In discutia cu presedintele, cu prim-ministrul, cu domnul Orban si cu cei doi vicepremieri am convenit ca maine, in discutia pe care o sa o am cu vicepresedintele Comisiei Europene, Vestager, sa mergem pe calendar de depunere 31 mai pentru PNRR”, a declarat Cristian Ghinea, dupa discutiile cu presedintele…